محافظ الشرقية يتفقد المستشفى والمركز التكنولوجى بأبوكبير

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولة تفقدية لمركز ابوكبير ، لمتابعة مستوى الخدمات .

تفقد المحافظ إنتظام العمل بمستشفى أبو كبير المركزي والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى والمترددين على المستشفى، حيث اطمأن على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

و إنتقل المحافظ لتفقد أعمال الإنشاء الجارية بمستشفى أبو كبير المركزي الجديد والمكون من 6 طوابق تضم أقسام العمليات بقوة 6 غرف ، وقسم العناية المركزة بقوة 15 سرير ، وقسم العناية المركزة للمبتسرين بقوة 23 سرير ، وقسم الإقامة الداخلية بقوة 164 سرير، بالإضافة إلى 13 عيادة خارجية، وذلك بتكلفة إجمالية 820 مليون جنيه.

أكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذه للتأكد من إلتزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال ودخول هذا الصرح الطبي الكبير الخدمة ليُساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية.



كما تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبو كبير، للوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، و إطمأن من العاملين بالمركز التكنولوجي على تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح بكل سهولة ويسر، مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.

حرص المحافظ على الإستماع إلى المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجهاً بحل أي مشكلة فوراً وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم في سهولة ويسر.