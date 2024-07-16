محافظ البحر الأحمر يعتمد تنسيق الثانوية العامة والمدارس الفنية

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم، تنسيق المدارس الثانوى العام والتعليم الفنى بمدارس المحافظة بأنواعها منتظم ومنازل وخدمات وخاص للعام الدراسي 2023/ 2024.

وجاء قبول المدارس الثانوية العامة بإدارات الغردقة ورأس غارب وسفاجا بمجموع 220 درجة، بواقع 2786 طالبا داخل 57 فصلا لكل فصل 49 طالبا، وإدارات مرسى علم وحلايب وشلاتين يكون القبول 149 درجة بشرط الحصول على الإعدادية من نفس الإدارات.

ويكون الحق للطلاب الحاصلين على أكثر من 95‎%‎ حرية اختيار المدرسة، وللطلاب الحاصلين على اقل من 220 درجة والراغبين فى الدخول للمدارس الثانوية العامة يوجد فصول ثانوى خدمات اعمل فترة مسائية بكل المدارس.

كما شمل قرار المحافظ عدم التحويل من المحافظات الاخرى نظرا لكثافة الفصول، وبالنسبة لطلاب المدارس اللغات الرسمية والخاصة يتم القبول طبقا للقرار الوزارى رقم 285 وتعديلاته.

وبالنسبة للمدارس الفنية تقبل مدرسة صالح عوض الله الفنية المشتركة قسم البترول من 250 درجة بواقع 40 طالب، فنى تبريد، وفنى الكترونيات 240 درجة بواقع 40 طالب لكل قسم.



تنسيق المدارس