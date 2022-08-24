النزول بالحد الأدنى لتنسيق مدارس الثانوى العام بسوهاج إلى 224 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية إلى 224 درجة فقط، وذلك في المدارس التي لا تعاني من كثافات عالية.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن النزول بالحد الأدنى جاء وفقًا للمرحلة الأخيرة من تنسيق المدارس الثانوية التي انتهت منها إدارة التخطيط بالمديرية، مشيرا إلى إلزام جميع المدارس بالالتزام بدقة بالكثافة الطلابية المقررة، وفقًا لمحددات هيئة الأبنية التعليمية.