محافظ الأقصر يستقبل رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لبحث التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر الجديد بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وذلك لتقديم التهنئة له عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه محافظًا للأقصر، متمنيا له التوفيق والسداد واستكمال مسيرة البناء والتنمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء بحث رئيس الجامعة مع المحافظ سبل تعزير التعاون بين الجامعة والمحافظة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على التعاون المثمر البناء مع المحافظة في شتى المجالات، وفي دعم المبادرات الرئاسية والوطنية، مثل مبادرة "حياة كريمة"، وغيرها.

ومن جانبه أعرب المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر عن سعادته باستقبال رئيس الجامعة، مؤكدًا على أهمية دور الجامعة وقيمتها العلمية والبحثية لما تضمه من كوادر علمية، مشيرًا إلى حرصه على مشاركة الجامعة للمحافظة بكافة الأنشطة والفاعليات التي تقوم بها باعتبارها بيت الخبرة في المجالين الأكاديمي والبحثي، حيث حضر اللقاء كلا من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وكان قد عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إجتماعاً مع المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، لمناقشة سير أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى مراكز ومدن المحافظة والقرى التابعة لها، واستعرضت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، الموقف التنفيذى لكافة مشروعات الصرف الصحى بمراكز ومدن المحافظة، موضحةً ما تم إنهائه وما يجرى العمل به والمشروعات المتوقفة.

وناقش محافظ الأقصر مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أهم معوقات إستكمال المشروعات المتوقفة والتى تضمن بعضها معوقات بسبب توفير الإعتمادات المالية الخاصة ببعض المشروعات ، وكذلك تداخل جهات الولاية على بعض المناطق مما يؤخر إستكمال أعمال عدد من المشروعات وأيضاً المشكلات المتعلقة بالجهة المنفذة و الطبيعة الجغرافية لمناطق إقامة المشروعات .