اليوم السابع
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وزير التعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بمحافظة الإسماعيلية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:34 م
وزير التعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بمحافظة الإسماعيلية وزير التعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات
كتب محمود طه حسين

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قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسى.
 
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ‍والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية.
 
وتفقد الوزير سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، كما تفقد الوزير حجرة التربية الفنية وشاهد الوزير أعمال الطلاب الفنية حول الفن الشعبى الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش، حيث أشاد الوزير بأعمال الطالبات الفنية، وحثهم على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهم من خلال المشاركات فى المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التى تقوم بها الوزارة.
 
أيضا تفقد الوزير معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثانى الاعدادى، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهن من التطبيقات العلمية.
 
كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الأول الإعدادي أثناء شرح مادة الرياضيات، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، كما أكد على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفى لمختلف المواد الدراسية.
 
تفقد الوزير سير الدراسة
تفقد الوزير سير الدراسة

وزير التعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات
وزير التعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات

وزير التعليم يتفقد معمل العلوم بالمدرسة
وزير التعليم يتفقد معمل العلوم بالمدرسة

 







وزارة التربية والتعليم

زيارة وزير التعليم لمحافظة الإسماعيلية

وزير التعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء بمحافظة الإسماعيلية

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