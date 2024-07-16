متى تكون فحوصات سرطان الثدي ضرورية؟ أعراض انتبهى لها وتدابير وقائية

كتبت فاطمة خليل

يعد سرطان الثدي السبب الرئيسي للإصابة بالسرطان لدى الإناث وبحسب الإحصائيات في عام 2022، تم تشخيص إصابة 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي، وكان هناك إجمالي 670 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، لذا من المهم لكل امرأة أن تعرف عن هذا المرض وأن تجري الفحوصات من وقت لآخر، بحسب موقع تايمز ناو.

متى يجب عليك إجراء فحص سرطان الثدي؟

قال الدكتور تيراثرام كوشيك، استشاري جراحة الأورام في مستشفيات ووكهارت بالهند: "من الضروري تحديد موعد لإجراء فحص منتظم لسرطان الثدي، فهذا يساعد في الكشف المبكر عن الحالة، ويقلل من الضرر الناتج، ويحقق نتائج علاجية إيجابية.. ويجب على النساء فوق سن الأربعين أن يفكرن في إجراء فحص بشكل دورى مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية، وهو نوع من الأشعة السينية لفحص الثدي للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيصه."



وأوضح: "هناك العديد من الاختبارات للكشف عن نمو سرطان الثدي، وتشمل اختبارات مثل الفحص الذاتي للثدي، تصوير الثدي بالأشعة السينية (نوع من فحص أنسجة الثدي بالأشعة السينية)، الموجات فوق الصوتية للثدي، خزعة (نوع من الاختبار) الذي يأخذ عينة من أنسجة الثدي لمزيد من الفحص تحت المجهر)، والأشعة المقطعية، والتصوير بالرنين المغناطيسي للثدي.

هل هناك حاجة لمزيد من الاختبارات؟

بمجرد أن تؤكد نتائج الخزعة أن نتيجة اختبار سرطان الثدي إيجابية، فقد يصف طبيبك اختبارات معينة لتحديد مدى انتشار سرطان الثدي ومرحلته.

يمكن أن يشمل مجموعة من الاختبارات مثل اختبارات الدم مثل اختبارات مستقبلات الهرمونات، واختبارات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي، أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، أو الأشعة السينية، وخزعة العقدة الليمفاوية لوضع خطة علاج فعالة.

الأعراض التي يجب الانتباه إليها





يمكن أن تعاني من العديد من الأعراض المرتبطة بسرطان الثدي، عندما يبدأ في التقدم. يتضمن ذلك أعراضًا مثل تكوين كتلة جديدة في الإبط والثدي، وتغيرات في شكل ولون وملمس الحلمتين، والشعور بألم شديد في الثدي، وإفرازات تشبه الدم من الحلمتين، وتهيج جلد الثدي وحساسيته وتقشره.

ما هي التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها للقضاء على خطر الإصابة بسرطان الثدي؟

قال الدكتور تيراترام: "الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال تناول وجبات متوازنة تتكون من كميات متساوية من العناصر الغذائية الأساسية مثل المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، وممارسة الرياضة لأكثر من 45 دقيقة، وتجنب العادات الضارة مثل شرب الكحول، وتدخين السجائر. وتقليل التوتر يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بسرطان الثدي."

من المهم تحديد موعد لإجراء اختبار تصوير الثدي بالأشعة السينية بشكل منتظم لأنه يمكن أن يكون مفيدًا في اكتشاف سرطان الثدي في مرحلة مبكرة مما قد يؤدي إلى نتائج علاج ناجحة.

