اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:09 ص
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دراسة توضح دور "هرمون الحب" لجسم الإنسان

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:00 ص
دراسة توضح دور "هرمون الحب" لجسم الإنسان هرمون الحب
كتبت فاطمة ياسر

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أظهر بحث جديد أجراه علماء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وستانفورد ميديسن أن مستقبل هرمون الأوكسيتوسين ، وهو هرمون يعتبر ضروريًا لتكوين الروابط الاجتماعية ، قد لا يلعب الدور الحاسم الذي كلفه العلماء به من أجل الثلاثين سنة الماضية.
 
وفي الدراسة ، التي نشرت في مجلة Neuron ، وجد الفريق أن فئران البراري تولدت بدون مستقبلات للأوكسيتوسين “هرمون الحب” وأظهرت نفس سلوكيات التزاوج الأحادي ، والتعلق ، والأبوة مثل الفئران العادية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإناث التي ليس لديها مستقبلات الأوكسيتوسين تلد وتنتج الحليب ، وإن كان بكميات أقل ، من فئران الإناث العادية.
 
وتشير النتائج إلى أن البيولوجيا الكامنة وراء الترابط بين الزوجين والأبوة والأمومة لا تمليها تمامًا مستقبلات الأوكسيتوسين ، والتي يشار إليها أحيانًا باسم " هرمون الحب ".
 
ووجدت الدراسات التي أجريت في التسعينيات باستخدام الأدوية التي تمنع الأوكسيتوسين من الارتباط بمستقبلاته أن الفئران لم تكن قادرة على إقران الرابطة ، مما أدى إلى فكرة أن الهرمون ضروري لتكوين مثل هذه الروابط.
 
 
 

هرمون الحب

هرمون الأوكسيتوسين

اهمية هرمون الحب



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