دراسة توضح دور "هرمون الحب" لجسم الإنسان

كتبت فاطمة ياسر

أظهر بحث جديد أجراه علماء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وستانفورد ميديسن أن مستقبل هرمون الأوكسيتوسين ، وهو هرمون يعتبر ضروريًا لتكوين الروابط الاجتماعية ، قد لا يلعب الدور الحاسم الذي كلفه العلماء به من أجل الثلاثين سنة الماضية.

وفي الدراسة ، التي نشرت في مجلة Neuron ، وجد الفريق أن فئران البراري تولدت بدون مستقبلات للأوكسيتوسين “هرمون الحب” وأظهرت نفس سلوكيات التزاوج الأحادي ، والتعلق ، والأبوة مثل الفئران العادية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإناث التي ليس لديها مستقبلات الأوكسيتوسين تلد وتنتج الحليب ، وإن كان بكميات أقل ، من فئران الإناث العادية.

وتشير النتائج إلى أن البيولوجيا الكامنة وراء الترابط بين الزوجين والأبوة والأمومة لا تمليها تمامًا مستقبلات الأوكسيتوسين ، والتي يشار إليها أحيانًا باسم " هرمون الحب ".

ووجدت الدراسات التي أجريت في التسعينيات باستخدام الأدوية التي تمنع الأوكسيتوسين من الارتباط بمستقبلاته أن الفئران لم تكن قادرة على إقران الرابطة ، مما أدى إلى فكرة أن الهرمون ضروري لتكوين مثل هذه الروابط.