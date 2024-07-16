لجنة للتفتيش على المحال للتأكد إعلان الأسعار على السلع بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والطب البيطري، وقد استهدفت الحملة المنشآت التجارية بشارع الجمهورية.

قاد الحملة إلهام نافع، مدير التنمية الاقتصادية، وفريق العمل المشكل من سامح شفيق من التموين، والدكتور سعيد عبد الحليم من الطب البيطري، وأحمد المنجي من الصحة، وإبراهيم نور الدين من التنمية الاقتصادية.

وتمكنت الحملة من إعدام 10 كجم تفاح، و 15 كجم عجينة بيتزا، و 12 عبوة باتيه بالجبنة، و 10 عبوات عصير، و 6 عبوات جبنة؛ لتغير الخواص الطبيعية، وعدم صلاحيتها للإستخدام الآدمي، كما تم تحرير 3 محاضر عدم توافر شهادات صحية.

وأكد "عبد العظيم" على تكثيف الحملات يومياً على كافة المحلات، والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار، وعدم المغالاة، وحجب السلع عن المواطنين، واحتكارها، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة، وأرواح المواطنين، وذلك طبقاً للقانون، والتعليمات وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وعدم المغالاة في الأسعار؛ لتخفيف العبئ عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ، والمحلات التجارية.