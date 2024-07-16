كهرباء الكويت: تركيب نصف مليون عداد ذكى لترشيد الاستهلاك

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وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية مع شركة الاتصالات الكويتية (stc) عقد توريد 500 ألف عداد كهربائي ذكي لتغطية كافة المناطق داخل الكويت بقيمة إجمالية 979ر9 مليون دينار كويتي (نحو 32 مليون دولار أمريكي) وذلك بهدف إدارة أفضل لاستخدام الكهرباء واتخاذ قرارات أكثر ترشيدا للاستهلاك الكهربائي.



وقالت وكيلة وزارة الكهرباء الكويتية المهندسة مها العسعوسي في تصريح اليوم الثلاثاء عقب التوقيع إن الاتفاقية تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحصيل مستحقات الوزارة، مشيرة إلى أن سرعة توريد العدادات الذكية تأتي للمساهمة بشكل كبير في الحفاظ على الطاقة من خلال تقليل التدخل اليدوي وتقليل الأخطاء البشرية وضمان دقة الفواتير كما تتميز بإمكانية الاتصال عن بعد مما يتيح سهولة في إجراء عمليات الصيانة.



وأشارت إلى أن العدادات الذكية تتميز كذلك بتتبع استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي مما يسمح بإدارة أفضل لاستخدام الكهرباء وترشيدها وتحسين استخدامها والحد من الهدر فيها مما يسهم في المعيشة المستدامة في الكويت ومعرفة أنماط الاستهلاك والمجالات المحتملة للمزيد من تدابير توفير الطاقة.