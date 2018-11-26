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حريق فى وزارة الكهرباء بالكويت.. والجامعة تعلق الدراسة (صور)

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:44 ص
حريق فى وزارة الكهرباء بالكويت.. والجامعة تعلق الدراسة (صور) جانب من الحريق
كتب محمد عبد العظيم
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تعرضت أحد المبانى القريبة من جامعة الكويت إلى حريق محدود صباح اليوم الإثنين، حيث أعلنت كلية الآداب إلغاء المحاضرات الدراسية اليوم وذلك لوجود حريق فى مبنى وزارة الكهرباء أدى إلى انقطاع الكهرباء، واتخذت عميدة الكلية هذا الإجراء حفاظا على سلامة الطلاب.

 

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وفيما حرص العديد من أساتذة الجامعة على تحذير الطلاب من الحضور اليوم، بالإضافة إلى التأكيد على إلغاء المحاضرات للحفاظ على حياتهم.

 

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واحتل هاشتاج "جامعة الكويت" الأكثر تداولا فى الكويت حيث شارك عدد كبير من الطلاب فى هذا الهاشتاج لتقديم التحذيرات والنصائح حول هذا الحريق.

 

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