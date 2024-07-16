الفريق كامل الوزير: 152 فرصة استثمارية فى قطاع الصناعة نريد العمل عليها فورا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن مصر تستورد ما بين 25 و35 مليار دولار واردات مصنعة من الخارج، وإذا قررنا سريعا تصنيع هذه الأشياء سنغلق نزيف للدولار، وعندما درسنا الموضوع وجدنا فيما يسمى بـ152 فرصة استثمارية، وهذه الفرص يجب العمل عليها فورا".

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، "هذه الفرص متوقفة على أن هناك سلع خاماتها وموادها الأولية موجودة في مصر، وهذا من السهل أخذها وتصنيعها وكفاء السوق المحلية منها، وتصدير الفائض مثل النسيج فلدينا قطن وكتان ومواد البناء مثل الرمل والطفلة، نستطيع تصنيعها واكتفاء السوق المحلية منها بدلا من استيرادها وتصدير الفائض".

وتابع: "النوع الثاني من الصناعات قد لا يكون مواده وخاماته الأولية متوفرة بشكل كبير في مصر، لكن لدينا التكنولوجيا الخاصة بإنتاجه، فلدينا مصانع حديد وصلب كثيرة، توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج".