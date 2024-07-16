كامل الوزير: شبكة النقل والطرق أسهمت فى تسويق مشروع رأس الحكمة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن قيام المشروعات الزراعية تحتاج إلى البنى الأساسية التحتية لقيامها، وأهمها هذه البنى هي المياه، ويمكن تأجيل المشاريع القائمة على الفرص الاستثمارية التي أمامها وقت للاستفادة منها.

وتابع الوزير، خلال لقائه برنامج "كلام في السياسة"، الذى يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "عند عمل القطار السريع وإضافة محطة رأس الحكمة، جاء من هنا الاهتمام بمنطقة رأس الحكمة، المنطقة خلابة ولكن لم يفكر بها أحد قبل تطوير الطريق الدولي الساحلي، ولكن بعد الاهتمام بطرق الوصول إليها أصبحت رأس الحكمة فرصة استثمارية، ومن هنا تأتى الفرص".

وأشار وزير الصناعة إلى أن شبكة النقل والطرق كانت أحد المميزات التي أسهمت في تسويق مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن شبكة الطرق كانت شبه متهالكة، منها 10 آلاف كيلو من الطرق الرئيسية تحتاج إلى رفع الكفاءة والتجديد، وكان هناك احتياج فعلي لـ7 آلاف كيلو متر طرق جديدة.