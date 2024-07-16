كامل الوزير: خطوط المواصلات الجديدة كانت ضرورية لخدمة التوسع العمراني

كتب أحمد عبد الرحمن

تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن أهمية مشروعات المونوريل والقطار السريع والـlrt، قائلا: "لدينا خطة وخريطة للمواصلات، مش معقول مش هنعمل مترو في الإسكندرية، وتسيب قطر أبو قير شغال لأن عمره يرجع إلى 1880، فهو بطيء جدا وينتج عنه دخان كبير".

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "أيضا، أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وأكبر مدن صناعية في مصر لم يصل إليها وسيلة نقل جماعي، وبالتالي، فإن خطوط المواصلات الجديدة كانت ضرورية لخدمة التوسع العمراني".

وتابع وزير النقل: "مدينة السادس من أكتوبر لم يكن بها وسائل مواصلات جماعية لذلك تم إنشاء المونوريل والخط الرابع لمترو الأنفاق والأتوبيس الترددي، ولا يمكن نقل الناس من القاهرة يوميا إلى التجمعات العمرانية والصناعية بسيارات ملاكي وتاكسيات، وبالتالي كان لابد من بناء وسيلة مواصلات جماعية، كما يسأل البعض لماذا قمنا بعمل المونوريل وهو عالي التكلفة عوضا عن الـlrt، والإجابة هي أن lrt أرخص لكنه في حاجة إلى أرض شاغرة، وبالتالي، لكي نسير في قلب مدينة نصر والجيزة دون نزع ملكية وتعويضات وغيرها من الأمور، كان يجب عمل مشروع أعلى الأرض مثل المترو أو المونوريل، وبالتالي، فإن المونوريل خضع لأسس فنية وعلمية".

وحول القطار السريع، قال: "يجب زيادة السكك الحديدية التي تبلغ 10 آلاف كم، وليس لدينا خطوط تربط العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات والمناطق الصناعية، وبالتالي كان يجب مد خطوط سكك حديدية جديدة لهذه المناطق".