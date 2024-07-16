شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لعدة مناطق فى قطاع غزة

غزة (أ ش أ)

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلى ومدفعيته مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مسعفين انتشلوا 4 شهداء و3 جرحى من منزل إثر استهدافه بغارة شنتها طائرات الاحتلال في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه بلدة القرارة شمال شرق المدينة.

وأوضحت الوكالة أنه تم وصول 4 شهداء من منطقة خربة العدس بمدينة رفح إلى مستشفى ناصر بخان يونس، كما نسف جيش الاحتلال مربعات سكنية غرب رفح، وانتشلت طواقم الإسعاف شهيدا وعددا من الجرحى إثر استهداف طائرة حربية لمنزل يعود في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى تعرض المنطقة الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة لقصف من مدفعية الاحتلال، فيما أطلقت آليات عسكرية للاحتلال النار على منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.