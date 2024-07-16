سعر جرام الذهب عيار 21 الآن يرتفع إلى 3270 جنيها

كتب: إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب في السوق المصري قبل قليل بحوالي 20 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3270 جنيها بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3737 جنيها.

عيار 21 يسجل 3270 جنيها.

عيار 18 يسجل 2803 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2180 جنيها.

الجنيه الذهب 26160 جنيها.



ارتفع سعر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوى سجله يوم أمس وهو الأعلى منذ قرابة شهرين، حيث يجد الذهب الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تصريحات رئيس البنك الفيدرالي التي تمهد الطريق للبدء في خفض الفائدة في سبتمبر وفقاً لتوقعات الأسواق.

ويظهر سعر الذهب المحلي استجابة لتطورات حركة السعر في السوق العالمي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب المحلي ليتخطى مناطق تذبذب التداولات الأخيرة ليتفاعل مع حركة السعر العالمي ولكن يظل تأثير الصعود محدود بسبب ضعف الطلب المحلي إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى 2439 دولار للأونصة لتواجه خط المقاومة الصاعد عند هذه المنطقة، واختراق هذه المنطقة يدفع السعر إلى القيمة التاريخية الأخيرة عند 2450 دولار للأونصة ثم 2480 دولار والمستهدف عند 2500 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليخترق مستوى المقاومة 3250 جنيه للجرام ويسجل اليوم أعلى مستوى عند 3270 جنيه للجرام، ليتجه إلى مستهدف حالياً عند 3300 جنيه للجرام، وذلك بدعم من استمرار حركة الصعود في سعر أونصة الذهب العالمي.