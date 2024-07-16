سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 16يوليو 2024.. يسجل 26024 جنيها

كتب: إسلام سعيد

ارتفع سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 16يوليو 2024 استجابًة لتحرك الذهب من عيار 21، ليسجل الجنيه الذهب مستويات مرتفعة عند 26024 جنيهًا بدون مصنعية.

ويزن الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21، لذا تعتبر تغيرات سعر الذهب عيار 21 مؤشر على تغير سعر الجنيه الذهب في مصر صعوداً وهبوطا، ويتحرك سعر الجنيه الذهب أيضا وفق عوامل العرض والطلب.

الجنيه الذهب في السوق المصري تضاف عليه رسوم تصنيع أو مصنعية تصل إلى 430 جنيها للجنيه الذهب المغلف، وهنا الجنيه الذهب البلدي غير المغلف تصل مصنعيته إلى 200 و250 جنيها.



