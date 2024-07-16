رئيس "مناخ بورسعيد" يستمع للشكاوى والمقترحات المقدمة من المواطنين

بورسعيد - محمد عزام

واصل العميد نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ استقباله للمواطنين من أهالي الحي في مكتبه بديوان عام الحي، للاستماع لشكواهم ومقترحاتهم بحضور الإدارات المعنية بالحي.

وأوضح رئيس حي المناخ، أن هناك آلية محكمة لمنظومة الشكاوي يتبعها الحي، تتمثل في عقد لقاء دور أسبوعي يوم الأربعاء علي مدار ساعتين من 12 ظهرا وحتي 2 بعد الظهر، فضلا عن اللقاءات المباشرة مع المواطنين خلال الجولات الميدانية اليومية بمناطق وشوارع الحي.

كما تشمل تلقي الشكاوي المرسلة علي بوابة الشكاوي الحكومية ومتابعتها من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين سواء الرئيسي بديوان عام المحافظة أو بديوان حي المناخ.

وتتجسد أيضا في الشكاوي المرسلة عبر رسائل الصفحة الرسمية لحي المناخ علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو من خلال التعليقات علي أخبار ومنشورات الحي علي ذات الصفحة.

كما تتضح من خلال إستقبال رئيس حي المناخ للمواطنين في مكتبه داخل ديوان عام الحي للاستماع لشكواهم وآرائهم ومقترحاتهم.

ومن جانبه أكد "نعمان" أنه فور تلقي الشكاوي يتم التنسيق مع الإدارات المعنية بحلها وإتخاذ اللازم نحوها ومتابعتها حتي يتم الحل ، لا نقف عند ذلك بل يتم إستمرار متابعة الشكاوي حتي لا يتم تكرارها بعد ذلك.