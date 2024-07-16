رئيس جامعة القناة يستقبل لجنة القطاع للموافقة على برامج كلية الزراعة

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، زيارة خاصة من لجنة القطاع بوزارة التعليم العالي للوقوف على الإمكانيات البشرية والمادية لكلية الزراعة، وذلك لاستكمال الموافقة على لائحة الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس.

ضم فريق الزيارة شخصيات بارزة في مجال التعليم العالي والزراعة، وهم: الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة السابق، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور معوض الشوادفي، نائب رئيس جامعة المنوفية السابق.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تحسين وتطوير برامجها التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقال: "نسعى إلى التعاون مع الخبراء المتخصصين لتحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي. إن مراجعة الإمكانيات البشرية والمادية للكلية وتطوير البرامج الدراسية يعزز من قدراتنا على تقديم تعليم متميز وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي."

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة السابق، عن سعادته بالمشاركة في هذه الزيارة، مؤكداً على أهمية تطوير برامج تعليمية متقدمة في مجال الزراعة. وقال: "إن تقديم برامج دراسية متطورة يعتمد على تقييم دقيق للإمكانيات المتاحة والعمل على تحسينها بما يتوافق مع متطلبات العصر. إن هذه الجهود تصب في مصلحة الطلاب وتساهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي."

شهد اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.

حضر اللقاء من كلية الزراعة الدكتور محمد يس، عميد الكلية، والدكتور محمد الحماحمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال المصري، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب ربيع مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة.

تهدف الزيارة إلى الإطلاع على الإمكانيات المتوفرة لدى الكلية، وذلك للموافقة النهائية على لائحة برنامج البيوتكنولوجي، وهو برنامج مميز بمصروفات.

وأشار الدكتور محمد يس، عميد كلية الزراعة، إلى أهمية الزيارة قائلاً: "إن هذه الخطوة تعد حيوية في مسيرتنا نحو تطوير البرامج الأكاديمية المقدمة في الكلية، إن استكمال الموافقة على لائحة الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس والموافقة على برنامج البيوتكنولوجي يمثلان جزءاً من استراتيجيتنا لتوفير تعليم عالي الجودة يتماشى مع أحدث التطورات في مجال العلوم الزراعية."

كما أضاف الدكتور يس أن الكلية تعمل على توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم الابتكار والإبداع لدى الطلاب والباحثين، مشيراً إلى أن التعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين يساهم في تحقيق هذه الأهداف.

