نتائج تصفيات مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة قناة السويس.. تفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

أُعلنت نتائج تصفيات مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة على مستوى جامعة قناة السويس، تلك المسابقة التي تمت تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المسابقة شهدت تنافساً كبيراً بين الباحثين والطلاب، حيث تم عرض مشاريع متميزة تتناول حلولاً مبتكرة في مجالات مختلفة، مما يعكس مستوى الإبداع والتفوق الذي تتمتع به جامعة قناة السويس في دعم البحث العلمي وريادة الأعمال.

جاءت المسابقة بإشراف عام الدكتور ضياء خليل، مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الدكتورة أفنان بركات، مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة قناة السويس،ضمت لجنة التحكيم نخبة من الشخصيات البارزة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وأعلنت الدكتورة أمل نصر، مدير العمليات بالصندوق ورئيس لجنة التحكيم، النتائج على النحو التالي:

أولا: مسار الباحثين:

بالمركز الأول الباحثة أميرة محمد، مدرس مساعد بكلية العلوم، عن مشروعها "ECO-Marine Cephalo Collagen Extraction".

المركز الثالث الباحث أحمد عبد الفتاح، كلية الزراعة، عن مشروعه "فرصة لتشخيص أمراض النبات".

ثانياً: مسار الطلاب:

المركز الأول فريق "ROBO Farm" من كلية الهندسة، قسم ميكانيكا الإنتاج والتصميم.

المركز الثاني مكرر فريق "يعرب" من كلية الهندسة، قسم كهرباء شعبة الحاسبات والتحكم الآلي.

المركز الثاني مكرر فريق "Smart Fish" من كلية الهندسة، قسم كهرباء.

المركز الثالث مكرر فريق "Easy Charge" من كلية الهندسة، قسم الهندسة الكهربائية.

المركز الثالث مكرر فريق "Aqua Food" من كليات العلوم (قسم علوم بحار)، الزراعة، والتجارة.