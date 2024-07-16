رئيس جامعة القاهرة: تطوير مستشفيات قصر العينى بتمويل 2.5 مليار جنيه ذاتيا

محمد صبحى

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المؤتمر الرئيسى لكلية الطب يدور حول محور بالغ الأهمية ما بين البحث العلمى والرعاية الصحية والاقتصاد وهذه مقطع الاهتمام متابعاً اساتذة وعلماء قصر العينى يقدمون ابحاثا عالمية بمعايير دولية تصب فى النهاية فى مجال تقديم الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت خلال كلمته بفعاليات افتتاح المؤتمر العلمي السنوى لكلية طب قصر العينى بعنوان: البحوث والرعاية الصحية والاقتصاد .. علاقات متبادلة، أن حجم تطوير مستشفيات قصر العينى خلال 7 سنوات بلغ 2.5 مليار جنيها تم انفاقهم على تطوير وحدات قصر العينى ومنها مستشفى الاستقبال والطوارئ التى تم تجديدها وزيادة مساحتها لتصل 7000 متر كما تم تطوير مستشفى العيادات الخارجية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، نبنى قصر عينى جديد فى أكتوبر وتم الانتهاء من إنشاء 6 مبانى ونرجو فى خلال عام الانتهاء منه ونسبة التمويل فيه حوالى 90% من التمويل الذاتى للجامعة.

ولفت الخشت إلى تطوير معهد الأورام ومبنى الجنوبى وتوسعة مستشفى أمراض الثدى بحوالى 350 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير قصر العينى الفرنساوى وحصلنا على تمويل 150 مليون جنيهاً من بنك مصر و20 مليون من البنك الأهلى لتطويره وذلك بعد جهد من وزير التعليم العالى ومجلس الوزارة.