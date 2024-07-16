بدء المؤتمر العلمى لطب القاهرة حول البحوث والرعاية الصحية وعلاقتهما بالاقتصاد

محمد صبحى

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر العلمي السنوى لكلية طب قصر العينى بعنوان: البحوث والرعاية الصحية والاقتصاد .. علاقات متبادلة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة ورئيس المؤتمر.

ويشارك فى حضور المؤتمر عدد من قيادات قصر العينى ومديرى المستشفيات الجامعية لقصر العينى والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور أحمد طه والدكتور محمود السعيد والدكتور محمد سامى والدكتور احمد رجب نواب رئيس جامعة القاهرة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم اذاعة فيلم تسجيلى عن نشأة قصر العينى وحجم التطور الذى شهده على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويعد مؤتمر كلية الطب حدثا مهما يجمع خبراء من مختلف المجالات للمشاركة ببحوثهم فى تطوير علاجات جديدة وتحسين نوعية الرعاية وتسليط الضوء على المشاريع البحثية ذات الأثر الإيجابي على الصناعات الطبية الوطنية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، حيث سيتم تخصيص جلسات علمية لعرض أحدث الأبحاث في كافة التخصصات الطبية الفرعية، مع مشاركة خبراء من مختلف المؤسسات التي تربطها علاقات مع طب قصر العيني، كما يقدم خبراء بارزون من مختلف المجالات محاضرات حول مواضيع ذات صلة بالرعاية الصحية والاقتصاد.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على العلاقة المشتركة بين البحث العلمي والرعاية الصحية والاقتصاد، واستكشاف كيفية تأثيرهما على بعضهما البعض، ومناقشة التحديات والفرص التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وتقديم توصيات لسياسات الرعاية الصحية التي تعزز الصحة والازدهار الاقتصادي، واكتشاف علاجات جديدة للأمراض.

ويشارك في المؤتمر 36 قسمًا علميًا بكلية طب قصر العيني، بالإضافة للتخصصات الفرعية في العلوم الطبية لمناقشة أحدث ما تم التوصل إليه في كل التخصصات، كما سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية تناقش التحديات والفرص التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية والصناعات الطبية الوطنية وتقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة الرعاية وتقليل التكاليف لمواكبة آخر التطورات في مجال البحوث الطبية.