رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة تفعيل الاتفاقات الثنائية مع إسبانيا

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ضرورة المضيّ في تفعيل الاتفاقات بين العراق وإسبانيا في مختلف المجالات.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني بسفير إسبانيا لدى العراق بيدرو مارتينيز أفيال، بمناسبة انتهاء مهام عمله، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية، ومختلف جوانب تطويرها وسبل تنميتها لما فيه مصلحة الشعبين.



وأعرب السوداني عن تقديره لأداء السفير خلال مدّة تمثيله لبلاده في العراق، مشيرًا إلى أهمية انعقاد اللجنة العراقية الإسبانية المشتركة المقرر هذا العام.

وأكد السوداني ترحيب حكومة بلاده بمشاركة الشركات الإسبانية المتخصصة في إعمار البِنَى التحتية، وخطط التنمية والمشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها في العراق، مبينًا أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتطوير البيئة الاستثمارية، وجذب وتشجيع الشركات العالمية.



من جانبه، عبر السفير بيدرو عن رغبة بلاده في تعزيز الشراكات المثمرة مع القطاعين العام والخاص في العراق، والإسهام بفاعلية في المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية الواردة في خطط العراق التنموية والإصلاحية.



من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، اعتقال إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار.



وذكرت المديرية - في بيان نقلته (واع) - أنه خلال عمليتين منفصلتين لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية، تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضائي راوه والرمادي بمحافظة الأنبار.



وأوضحت أن المعتقلين كانا يعملان في صفوف عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى أنه تم تسليمهما إلى الجهات المعنية أصوليا.