اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 02:35 م
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حرضنى الإخوان.. ضبط المتهم ببث مشاهد مسيئة بشاشة فى شارع فيصل بالجيزة

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 02:06 م
حرضنى الإخوان.. ضبط المتهم ببث مشاهد مسيئة بشاشة فى شارع فيصل بالجيزة المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التى تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى شاشات إلكترونية)، واعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التى تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







فيصل

جماعة الإخوان

شارع فيصل

شاشة شارع فيصل

فيديوهات شاشة شارع فيصل




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