تعيين دبلوماسي عُماني ممثلا خاصا جديدا للأمم المتحدة بالعراق

كتبت: هند المغربي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" تعيين محمد الحسان (سلطنة عُمان) ممثلا خاصا جديدا له في العراق ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك والمعروفة باسم يونامي، معربا عن امتنانه لممثلته الخاصة السابقة جينين هينيس بلاسخارت (هولندا) لتفانيها وقيادتها للبعثة.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، يتمتع الحسان بخبرة دبلوماسية متنوعة، حيث تمتد مسيرته المهنية لأكثر من 30 عاما في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية وكان آخر مناصبه، الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة منذ عام 2019.



وقبل ذلك، تولى الحسان مناصب متعددة في وزارة الشؤون الخارجية في مسقط، ومن بين المناصب الرفيعة التي شغلها، منصب سفير فوق العادة ومفوض عُمان لدى الاتحاد الروسي وفي نفس الفترة كان سفيرا غير مقيم لدى بيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا ومولدوفا.



يحمل الحسان درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة واشنطن في ولاية سياتل الأمريكية، والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة سان جون في نيويورك، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية موسكو للاقتصاد والإحصاء في روسيا، وبالإضافة إلى اللغة العربية، يتحدث الحسان الإنجليزية والنرويجية والروسية.

