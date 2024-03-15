6 إجراءات تتخذها وزارة البيئة للقضاء على تلوث القاهرة الكبرى

كتبت منال العيسوى

منحة بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكى من مرفق البيئة العالمية، لتوسيع نطاق مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، من اجل تعزز الفوائد البيئية للمشروع على المستويين المحلى والعالمى، من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية . تتخذ وزارة البيئة عدد من الإجراءات للقضاء على نسب التلوث بهواء القاهرة الكبرى ، من خلال مشروع البنك الدولى الخاص بإدارة نوعية الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، من اجل تحسين نوعية الهواء، حيث تم رصد

خلال هذا التقرير نرصد هذه الإجراءات تخطط الدولة ضمن منظومة المخلفات الجديدة لتنفيذ وتطوير أكثر من 31 مصنع معالجة وتدوير، وتم الانتهاء من إنشاء 8 منها، وجار تأسيس ورفع كفاءة 23 أخرى، وجارى حاليا تطوير 4 محطات لفرز المخلفات بمحافظة جنوب سيناء، حيث شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، فى المشاركة فى قضية المخلفات، والمساهمة فى استدامة منظومة الإدارة، وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فيها، تعتبر مشكلة تلوث الهواء من أكبر التحديات التى تواجهها محافظات القاهرة الكبرى والتى من أسبابها الرئيسية، عمليات الحرق المكشوف للمخلفات، إضافة لبعض الممارسات الخاطئة المتعلقة بإدارة المخلفات، وللمساهمة فى حل ومعالجة هذه المشكلات المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة، وفى إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، اعلنت الدولة التزامها بخفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير، وطرح مشروع " إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى " الذى تنفذه وزارة البيئة، ويموله البنك الدولى، من اجل تقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ من القطاعات الحيوية، وزيادة المرونة فى مواجهة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى حيث سيتم إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات فى مدينة العاشر من رمضان لخدمة محافظتى القاهرة والقليوبية.

1-زيادة عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط على مستوى محافظات الجمهورية

2- ربط مداخن المنشآت الصناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية من خلال التعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة.

3- تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء

4- دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى

5- خفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام

6- تغيير السلوكيات ورفع الوعي والتواصل.