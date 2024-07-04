بوتين: مستعدون لمواصلة مفاوضات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية

وكالات

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم /الخميس/ استعداد بلاده لمواصلة مفاوضات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية .. قائلا : "إن موسكو لم ترفض أبدا وستظل مستعدة لإجراء مفاوضات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية".



ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن بوتين قوله ، خلال مشاركته فى قمة شنغهاى للتعاون التى انطلقت أعمالها اليوم فى العاصمة الكازاخية أستانا -: "روسيا كما تعلمون لم ترفض قط وهى الآن مستعدة لمواصلة مفاوضات السلام وكانت أوكرانيا هى التى رفضت المفاوضات وفعلت ذلك علناً بناءً على أوامر مباشرة من لندن ومن واشنطن ما يعنى أنه لا يوجد شك فى ذلك كما يواجه المسؤولون الأوكرانيون بشكل مباشر وصريح"..مؤكدا أن اتفاقيات اسطنبول لاتزال مطروحة على الطاولة ويمكن استخدامها كأساس لمواصلة هذه المفاوضات.



وعلى صعيد قمة شنغهاى .. قال بوتين إن منظمة شنغهاى انطلقت دائمًا وما زالت من أهمية مراعاة آراء ووجهات نظر أكبر عدد ممكن من الشركاء، واحترام الحق غير القابل للتصرف لكل دولة فى اختيار نموذجها التنموى الخاص بها" .. مؤكدا أنه من الواضح للجميع أن منظمة شانغهاى للتعاون اليوم هى واحدة من أكبر المنظمات الإقليمية وأكثرها موثوقية.

وكانت قد انطلقت فى أستانا اليوم قمة منظمة شنغهاى للتعاون بمشاركة قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة والشريكة وتستمر على مدى يومين تحت شعار(الوحدة العالمية من أجل عالم عادل ووئام وتنمية) ، حيث يبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون المتعدد الأوجه فى المنظمة وآفاقه والمشكلات الدولية والإقليمية الحالية.



جدير بالذكر أن منظمة شنغهاى للتعاون تضم نحو نصف سكان العالم الذين يتوزعون على دول تشغل مساحة واسعة من الكرة الأرضية من روسيا إلى الصين وانضمت إليها بيلاروس اليوم لتصبح بذلك العضو العاشر فيها..أما الأعضاء الدائمون الآخرون فهم كازاخستان المضيفة لقمة هذه السنة والهند والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان إضافة إلى إيران التى انضمّت إليها العام الماضي.