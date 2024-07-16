بضمادة فى أذنه.. أول ظهور علنى لترامب بعد محاولة اغتياله.. فيديو

وكالات الأنباء

ظهر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، علنا لأول مرة، منذ محاولة اغتياله التى تعرض لها قبل أيام خلال تجمع فى بنسلفانيا.

وظهر دونالد ترامب حسبما نقلت "سكاى نيوز"، في مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي، الاثنين، بينما وضعت ضمادة تغطى كامل أذنه اليمنى التي أصيبت برصاصة قبل أيام.

وبدا ترامب متأثرا من الحادث الذي تعرض له، وظهر وكأنه ينازع الدموع في بعض اللحظات.

ولاقى دخول ترامب تصفيق من الجمهور، بينما رفع قبضته في الهواء لتحيّتهم.

وكان ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال حين أطلق مسلح النار عليه خلال تجمع انتخابي، السبت، في باتلر بولاية بنسلفانيا.

واختار الحزب الجمهوري رسميا، الاثنين، دونالد ترامب، مرشحا لـ الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأصبح ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري الرسمي بعد حصوله على أصوات عدد كاف من المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.