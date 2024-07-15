بعد النجاة من محاولة اغتيال.. أسهم شركة ترامب ترتفع بنسبة 55%

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ارتفعت أسهم شركة "ترامب ميديا" خلال بداية تداولات اليوم الإثنين، بنسبة 55% عقب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية المختصة في الشؤون الاقتصادية والمالية- أن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي المتعثرة تروث سوشيال، تحت رمز السهم "DJT" ارتفعت بنسبة 50% متراجعة عن أعلى مستوياتها السابقة .

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ترامب ميديا ديفين نونيس، عن "تعازيه العميقة" لأولئك الذين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في ولاية بنسلفانيا ولعائلة الشخص الذي قُتل في هذا الحدث، قائلا إن "الوضع يتطلب تحقيقا فيدراليا سريعا وشاملا لتحديد جميع ملابسات هذا الهجوم الجبان وتحديد ما إذا كان أي أشخاص إضافيين متورطين".

وأضاف: " أدعو أيضًا الحكومة الفيدرالية إلى توفير أي موارد أمنية يطلبها الرئيس ترامب لضمان سلامته".

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن محاولة الاغتيال قد تزيد من احتمالية فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل.

وكانت قد شهدت شركة "ترامب ميديا" تداولات متقلبة طوال السباق الانتخابي للرئاسة الامريكية حيث انخفض السهم بنسبة 50% تقريبًا في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت إدانة ترامب بجناية.

وفي تقرير أرباح الربع الأول من العام الجاري، سجلت شركة ترامب ميديا خسارة صافية قدرها 327.6 مليون دولار وإجمالي إيرادات قدره 770.500 دولار.