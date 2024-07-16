بايدن يؤكد عزمه خوض مناظرة ثانية فى سبتمبر المقبل مع ترامب

وكالات الأنباء

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن عزمه متابعة السباق الرئاسى وخوض مناظرة ثانية فى سبتمبر المقبل مع منافسه الجمهورى دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

ونقلت قناة (الحرة) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بايدن قوله "إنه غير متأكد ما إذا كان إطلاق النار على تجمع انتخابي لمنافسه دونالد ترامب سيغير مسار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل"، نافيا أي تحريض في خطابه يمكن أن يقود إلى أعمال عنف.

وشدد بايدن على أنه يشعر بالأمان مع جهاز الخدمة السرية، مضيفا أنه أخطأ في استخدام مصطلح بؤرة الهدف في الإشارة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء في تقرير لوسائل إعلام أمريكية أن بايدن، قال للمانحين في مكالمة خاصة قبل عدة أيام من إطلاق مسلح النار على دونالد ترامب، إنه حان الوقت لوضع ترامب في بؤرة الهدف.