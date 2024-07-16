الهند تقدم مبلغ 2.5 مليون دولار للأونروا من أجل رعاية اللاجئين الفلسطينيين

كتبت: هناء أبو العز

قدمت حكومة الهند مبلغ 2.5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك في إطار مساهمتها السنوية البالغة 5 ملايين دولار، لدعم الأنشطة الأساسية للأونروا والتي تتضمن البرامج والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

و في بيان لسفارة الهند بالقاهرة، أشارت إلى أن التبرع يؤكد على دعم الحكومة الهندية المستمر لأنشطة الأونروا في المنطقة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، وقد قامت الهند بزيادة مساهمتها السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار أمريكي إلى 5 ملايين دولار أمريكي في عام 2018، وعلى مر السنين، ومن خلال سعيها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، قدمت الهند ما بلغ مجموعه 35 مليون دولار أمريكي حتى عام 2023-2024 لبرنامج الأونروا الأساسي.

وخلال مؤتمر التعهد بتقديم التبرعات للأونروا والذي عقد مؤخرا في نيويورك، أعلنت الهند أنها ستقدم، بالإضافة إلى المساعدة المالية، الأدوية للأونروا بناء على طلب الوكالة، وكررت دعوتها لتوفير إمدادات آمنة ومستدامة وفي الوقت المناسب من المساعدات الإنسانية إلى شعب فلسطين.

وتقدم الهند أيضًا أشكالًا مختلفة من المساعدات الاقتصادية لفلسطين والتي تبلغ قيمتها حوالي 141.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك مساعدة تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار أمريكي ودعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار أمريكي. وتشمل مشاريع المساعدة التنموية الرئيسية في الهند حديقة تقنية وثلاث مدارس ومركز تمكين المرأة والمطبعة الوطنية ومركزين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركزي تدريب مهني والعديد من مشروعات الأثر السريع.



كما قامت الهند أيضًا بتسليم 70 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة حتى الآن إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش، على دفعتين وذلك في 22 أكتوبر و19 نوفمبر 2023.