كامل الوزير: قرار العمل 6 أيام فى الأسبوع يهدف إلى مساعدة المصانع المتعثرة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن قانون العمل يحدد عدد ساعات العمل من 35 ساعة إلى 42 ساعة حدا أقصى، أي لو عملنا 6 أيام، تبدأ من السبت، ولمدة 7 ساعات سيكون الإجمالى 42 ساعة، وهو الحد الأقصى لساعات العمل حتى الخميس، ولو عملنا 5 أيام في الأسبوع سيكون 35 ساعة الحد الأدنى.

وذكر خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، أن السكة الحديد تعمل 24 ساعة، وكذلك في مصانع وزارة الصناعة تعمل على مدار اليوم، موضحا أن قرار العمل ستة أيام في الأسبوع يساعد المصانع المتعثرة، وعند العمل 6 أيام لا يكون لدى المستثمر مشكلة.



وأكد أن معظم الموظفين وطنيون ويهمهم مساعدة بلادهم للنهوض بالصناعة، مردفا: "سنعطي الموظفين حوافز إضافية مقابل عملهم وتذليلهم للعقبات أمام المستثمرين".