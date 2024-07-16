السيطرة على حريق فى هيش على طريق الإسماعيلية بورسعيد دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب وقرية الرياح فى السيطرة على حريق نشب فى أرض بها هيش وبوص على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة عزبة حسني التابعة لقرية الرياح بالقنطرة غرب دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير التنفيذى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق في أرض بها زراعات من الهيش والبوص على طريق الإسماعيلية بورسعيد بعزبة حسنى التابعة لقرية الرياح دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الدفاع المدني والحريق والتدخل السريع والأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب وقرية الرياح إلى مكان الحريق ، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

