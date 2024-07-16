اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الأمريكى: الحوثيون شنوا هجمات على ناقلتى نفط وألحقوا أضرارا بإحداها

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 11:48 ص
الجيش الأمريكى: الحوثيون شنوا هجمات على ناقلتى نفط وألحقوا أضرارا بإحداها البحر الأحمر ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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أعلن الجيش الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثى شنت هجمات متعددة على ناقلتى نفط بالبحر الأحمر، وألحقت أضرارا بإحداها.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - أن "الحوثيين شنوا هجمات متعددة على الناقلة (أم تي بنتلي) وهي سفينة ترفع علم بنما، وتحمل شحنة من الزيت النباتي من روسيا إلى الصين، كما هاجموا ناقلة النفط الخام (أم تي كيوس لايون) التي ترفع العلم الليبيرى".

وأشار البيان إلى أن الحوثيين استخدموا في هجومهم ثلاثة قوارب، وزورق مسير وقاربين صغيرين، مؤكدا أن الجيش الأمريكي تمكن من تدمير خمس طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين.







الجيش الأمريكى

جماعة الحوثى

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اليمن

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