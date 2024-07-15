اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط طائرات مسيرة حوثية فى البحر الأحمر

الإثنين، 15 يوليو 2024 07:00 ص
القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط طائرات مسيرة حوثية فى البحر الأحمر البحرية الأمريكية
وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، استهداف 3 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين فى اليمن فى البحر الأحمر.

وفالت القيادة المركزية الأمريكية، فى بيان لها عبر حسابها على منصة إكس: "فى الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية فى تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين، فوق البحر الأحمر وسفينة سطحية مسيرة فى البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية، أنها نجحت أيضا فى تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين فى منطقة يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجمات الحوثية تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية فى المنطقة.

وتابعت: "قد تم اتخاذ الإجراءات المضادة ضد هذه الطائرات والسفينة المسيرة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا".







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