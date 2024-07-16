الأنباء اللبنانية: خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال في غارتين اسرائيليتين في جنوب لبنان

كتب محمد عبد المجيد

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، عن سقوط خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال في غارتين لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وينظر الجيش الإسرائيلي بحذر الى الحرب في لبنان بعد ان أصبحت قواته منهكة بشكل كبير بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ أكتوبر الماضي واستنزاف موارده، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

أعلنت إسرائيل انها لا تريد حربا في لبنان لكنها في الوقت نفسه مستعدة لأي سيناريو، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده مستعدة لعملية مكثفة هناك كما هدد وزير دفاعه يوآف جالانت بإعادة لبنان للعصر الحجري، وأضافت الصحيفة أنه خلف هذه المواقف، هناك مخاوف متزايدة داخل إسرائيل حول الدخول في حرب مع لبنان خاصة أن جنودها مرهقون ومواردها مستنزفة بعد أطول حرب تشهدها البلاد منذ عقود.