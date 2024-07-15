اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكونغو الديمقراطية.. 50 قتيلا فى هجوم للميلشيات غربى البلاد

الإثنين، 15 يوليو 2024 09:01 ص
الكونغو الديمقراطية.. 50 قتيلا فى هجوم للميلشيات غربى البلاد الكونغو الديمقراطية ـ صورة أرشيفية
كينشاسا (أ ش أ)

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أعلنت السلطات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن عناصر ميليشيا "موبوندو" شنت هجمات ضد مواقع للجيش غربى البلاد أسفرت عن مقتل 50 شخصا .

وأفادت إذاعة فرنسا الدولية - في نشرتها الإفريقية، اليوم الاثنين، بأنه على بعد حوالي مائة كيلومتر شمال شرق العاصمة (كينشاسا) شنت عناصر ميليشيا "موبوندو" هجمات مساء أمس ضد مواقع للجيش في قرية كينسيلي..وتقدّر السلطات حصيلة القتلى خلال الاشتباكات مع الجيش بنحو 50 قتيلا، بينهم 42 من عناصر الميليشيا.

وأشارت إلى أنه في بداية شهر أبريل الماضي وقع الزعماء التقليديون وقادة الميليشيات اتفاقاً مع الحكومة، بحضور الرئيس فيليكس تشيسيكيدي؛ لوقف الأعمال العدائية.







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