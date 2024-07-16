إيلون ماسك يعتزم التبرع بـ 45 مليون دولار شهريا لدعم حملة ترامب بالانتخابات

واشنطن (أ ش أ)

يعتزم رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك التبرع بحوالى 45 مليون دولار شهريًا لمجموعة دعم لحملة المرشح الرئاسى الأمريكى دونالد ترامب ، والتى تساهم فيها شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.

ونقلت صحيفة لوفيجارو الفرنسية عن وثائق صادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية وتم نشرها ،أنه تم إنشاء "أمريكا باك" في أواخر شهر مايو، وهي لجنة عمل سياسية أى كيان قانوني غير مرتبط بفريق الحملة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن لهذه اللجنة تمويل المرشح بشكل مباشر، ولكن القانون يسمح لها بتنفيذ إجراءات الدعم، مثل تمويل الحملات الإعلانية أو الأنشطة الميدانية، وستكرس "أمريكا باك" مواردها لتشجيع أنصار الجمهوريين في الولايات التي من المرجح أن تميل لفوز ترامب للتسجيل للتصويت.

ووفقاً للصحيفة، تضم قائمة المانحين لـ "أمريكا باك" الأخوين كاميرون وتايلر وينكليفوس، المعروفين بصراعهما مع مارك زوكربيرج عند إنشاء فيسبوك، ومؤخراً باستثماراتهما في العملات المشفرة، ودوجلاس ليون، الشريك في شركة الأسهم الخاصة سيكويا كابيتال، إحدى أشهر الشركات في وادي السيليكون، بالإضافة إلى أنطونيو جراسياس، الذي كان مديرًا لشركة تيسلا من عام 2007 إلى عام 2021.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين قولهم إن ماسك أشار إلى أنه يعتزم بدء تبرعاته في يوليو للجنة العمل السياسي الأمريكية، لدعم ترشح ترامب للرئاسة ومع ذلك، لم يُدرج رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا في الملف الذي قدمته المجموعة أمس الاثنين، والذي يظهر أنها جمعت أكثر من 8 ملايين دولار.