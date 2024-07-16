إلغاء الإضراب بمطارات باريس المقرر غدا الأربعاء بعد اتفاق بين النقابات والإدارة

أحمد علوى

ألغت نقابات في الشركة المشغلة لمطارات باريس الإضراب المقرر غدا الأربعاء 17 يوليو بعد الاتفاق مع إدارتها على دفع مكافأة خلال فترة دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وجاء في بيان أصدرته الإدارة "تم التوصل إلى اتفاق بالأغلبية اليوم في 16 يوليو، بين ثلاث نقابات وإدارة مطارات باريس، ونتيجة لهذا الاتفاق تم الغاء الإضراب في 17 يوليو"، وفق ما ذكرته قناة "bfm tv".



وأوضحت الإدارة أن "الاتفاق ينص على دفع مكافأة مماثلة لكل موظف في الشركة" وهو أحد مطالب النقابات التي دعت إلى الإضراب قبل 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية وفي فترة الذروة الصيفية لمطاري رواسي شارل ديغول وأورلي في باريس.

ومن المقرر أيضا منح مكافآت خاصة للمتعاونيين بشكل طوعي لاستقبال الوفود الأولمبية وإدارة أمتعتهم وكذلك للعاملين بحسب الشركة التي تتحكم الدولة الفرنسية بـ50.6% منها.

وبعد تعبئة في الأشهر الأخيرة، حصل موظفون في عدة قطاعات ومؤسسات حكومية على مكافآت بمناسبة الألعاب الأولمبية ولا سيما في شركة السكك الحديد والنقل.

كما نددت النقابات في بيان صحفي مشترك بـ"تدهور ظروف العمل"، وطالبت بخطة توظيف "ضخمة" تشمل 1000 وظيفة وضمان القدرة على العمل أياما خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

كما أعربت هذه النقابات عن أسفها للقرار "الأحادي الجانب" المتمثل في "دفع المكافأة لجزء من الموظفين فقط".

وأشاروا إلى أن "جميع النقابات نددت بالإجماع بهذه الأساليب التقسيمية واختيارات الإدارة"، موضحة أن الرئيس التنفيذي تجاهل مطالبهم.