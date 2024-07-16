إعادة انتخاب المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبى

كتبت: هناء أبو العز

أعاد أعضاء البرلمان الأوروبي انتخاب المالطية روبرتا ميتسولا، رئيسة للبرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، وذلك في افتتاح أول جلسة عامة لهم في مدينة ستراسبورج الفرنسية بعد انتخابات شهر يونيو الماضى.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أنه أعيد تعيين "روبرتا ميتسولا" وهي من حزب الشعب الأوروبي (اليمين - القوة السياسية الرئيسية في البرلمان)، لولاية جديدة مدتها عامين ونصف بأغلبية 562 صوتا مقابل 61 صوتا أمام منافستها الوحيدة الإسبانية "إيرين مونتيرو" (يسار راديكالي).

وكانت مجموعة حزب الشعب الأوروبي قد اعلنت رسميا - في 19 يونيو الماضي - ترشيح المالطية روبرتا ميتسولا لولاية جديدة، رئيسة للبرلمان الأوروبي، الذي قادته على مدى العامين ونصف الماضيين.