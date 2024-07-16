"أورام أسوان": الكشف على 11 ألف سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة".. تفاصيل

أسوان – عبد الله صلاح

أكدت الدكتورة رجاء لبيب، مدير مركز أورام أسوان، أن المركز يقدم خدماته الطبية والعلاجية المختلفة لمرضى الأورام فى جنوب الصعيد، بجانب تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية التى يحرص رئيس الجمهورية على تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت الدكتورة رجاء لبيب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فى مجال المبادرات الرئاسية، نجح المركز فى الكشف على 11 ألف حالة من السيدات ضمن مبادرة "دعم صحة المرأة المصرية"، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 4000 عملية جراحية أجريت ضمن المبادرة لإنهاء قوائم الانتظار.

وأوضحت مدير مركز أورام أسوان، أن العيادات الخارجية بالمركز استقبلت خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من 70 ألف متردد من المرضى، بجانب ما يعمل عليه المركز من خطوات سريعة نحو ميكنة الملف الطبى لتسهيل الخدمات المقدمة للمرضى وربطها بمنظومة التحول الرقمى الجديدة فى إطار خطة الحكومة ووزارة الصحة.

يشار إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، هى إحدى مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، التى تهدف للكشف المبكر عن أورام الثدى بجميع محافظات الجمهورية مجانًا، وتستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات فوق سن 18 سنة.