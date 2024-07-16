أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا الأمطار إلى 40 قتيلا و347 مصابا

كابول (أ ش أ)

أعلن مسئولون أفغان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء هبوب عاصفة قوية وهطول أمطار غزيرة على شرقى البلاد إلى 40 قتيلا على الأقل و347 مصابا.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية شرفات زمان عمار، قوله: إنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات في إقليم "ننجرهار" من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، قال مدير إدارة الإعلام بإقليم "ننجرهار" صديق الله قريشى: إن من بين القتلى خمسة أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم إثر انهيار سقف منزلهم في منطقة "سورخ رود"، مشيرا إلى إصابة أربعة آخرين من العائلة ذاتها.

وأضاف قريشي، أن الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير نحو 400 منزل و60 عمود كهرباء في جميع أرجاء إقليم "ننجرهار" مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق.