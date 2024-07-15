مقتل 35 شخصًا جراء عاصفة قوية وهطول أمطار غزيرة شرق أفغانستان

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أعلن مسئول بارز في أفغانستان، اليوم الاثنين، مقتل 35 شخصًا جراء هبوب عاصفة قوية وهطول أمطار غزيرة شرق البلاد.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مدير إدارة الإعلام بإقليم "ننجرهار" صديق الله قريشي، قوله إن العديد من الأشخاص أصيبوا أيضًا جراء العاصفة القوية والأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على المنطقة مؤخرًا.



وأضاف قريشي أن الضحايا بينهم نساء وأطفال، مشيرًا إلى أن الرياح العاتية ومياه الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير العديد من الممتلكات والمحاصيل الزراعية في مناطق مختلفة من الإقليم.



وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في وقت سابق أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها أفغانستان بشكل استثنائي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل معظمها في إقليم "بجلان" الشمالي وذلك يومي 10 و11 من شهر مايو الجاري.