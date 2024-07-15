5 قتلى و 20 جريحا فى انفجار سيارة مفخخة بمقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو

محمد جمال

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة فى مقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت وسائل إعلام صومالية.

يذكرأن، قام الجيش الصومالى بالقبض على عناصر إرهابية فى عملية عسكرية جرت خلال بمحافظة شبيلى السفلى جنوب الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الجيش الصومالي باغت المليشيات الإرهابية من اتجاهين أثناء قيامهم في نهب السيارات المارة في الطريق الرابط بين مدينتي أفغوي وونلوين، كما نجح في إطلاق سراح 20 سيارة تم احتجزها لأخذ الأموال الإجبارية منهم، مشيراً إلى أنه يجري حاليا تعقب العناصر الفارة.