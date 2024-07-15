هبوط اضطراري لطائرة تقل مشجعين إنجليز من برلين بسبب رائحة غير محددة.. فيديو

|يهاب محمد

اضطرت طائرة تقل مشجعين إنجليز من برلين إلى الهبوط اضطراريا بسبب ما وصفته شركة الطيران بـ "رائحة غير محددة في المقصورة"، وأُجبرت الطائرة المتجهة إلى مانشستر على العودة إلى المطار الألماني بعد دقائق فقط من إقلاعها صباح اليوم، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

There was no @eurowings rep to meet us from the plane. You literally just bunged us all back in to the airport with no communication whatsoever. #eurowings pic.twitter.com/ycr2df5eUc — j (@jhats90) July 15, 2024

وأظهرت أجهزة تعقب الرحلات الجوية أن الرحلة EW8470 أقلعت في الساعة 8.09 صباحاً، وارتفعت إلى ارتفاع 10 آلاف قدم، قبل أن تعود وتهبط في برلين في الساعة 8.26 صباحاً، وكان في استقبال الطائرة رجال الإطفاء بالمطار، وتم إجلاء نحو 150 راكبا، وطاقم الطائرة إيرباص إيه 319، ونقلهم إلى المحطة.



الطائرة بعد هبوطها اضطراريًا

اشتكى البريطانيون على متن الطائرة من أنهم تُركوا "عالقين" دون الحصول على أي معلومات، وقال أحد الركاب إن العديد منهم عادوا عبر مراقبة جوازات السفر، وقال جاريث ديفيز، من ويجان، لصحيفة إندبندنت: "بعد دقائق قليلة من الرحلة، جاء القائد، وقال إننا يجب أن نعود إلى برلين بسبب ضوء تحذير يومض على أدوات التحكم".

وقال "عند الهبوط جلسنا هناك لفترة قصيرة ثم دخلت رائحة الحرق إلى المقصورة"، وأضاف أنه تم إبلاغ الركاب بعدم القلق بشأن سيارات الإطفاء على الأرض، وأن عليهم اصطحاب أمتعتهم معهم.

وتم نقل الركاب بعد ذلك بالحافلات إلى المحطة، حيث قال إنه لم يكن هناك أحد متاح باستثناء موظفي مراقبة الجوازات، وأضاف "لم يتم إخبارنا بما سيحدث بعد ذلك، لذا مررنا جميعًا بمراقبة جوازات السفر، ولم يكن لدى الناس أي فكرة عن حقائبهم المسجلة، وخرج العديد منهم من صالة الأمتعة - ولم يكن معي سوى حقيبة يدوية".