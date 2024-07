هبوط اضطراري لطائرة تقل مشجعين إنجليز من برلين بسبب رائحة غير محددة.. فيديو

اضطرت طائرة تقل مشجعين إنجليز من برلين إلى الهبوط اضطراريا بسبب ما وصفته شركة الطيران بـ "رائحة غير محددة في المقصورة"، وأُجبرت الطائرة المتجهة إلى مانشستر على العودة إلى المطار الألماني بعد دقائق فقط من إقلاعها صباح اليوم، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

There was no @eurowings rep to meet us from the plane. You literally just bunged us all back in to the airport with no communication whatsoever. #eurowings pic.twitter.com/ycr2df5eUc