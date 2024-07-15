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هبوط اضطراري لطائرة تقل مشجعين إنجليز من برلين بسبب رائحة غير محددة.. فيديو

الإثنين، 15 يوليو 2024 02:34 م
هبوط اضطراري لطائرة تقل مشجعين إنجليز من برلين بسبب رائحة غير محددة.. فيديو هبوط اضطرارى
|يهاب محمد

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اضطرت طائرة تقل مشجعين إنجليز من برلين إلى الهبوط اضطراريا بسبب ما وصفته شركة الطيران بـ "رائحة غير محددة في المقصورة"، وأُجبرت الطائرة المتجهة إلى مانشستر على العودة إلى المطار الألماني بعد دقائق فقط من إقلاعها صباح اليوم، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وأظهرت أجهزة تعقب الرحلات الجوية أن الرحلة EW8470 أقلعت في الساعة 8.09 صباحاً، وارتفعت إلى ارتفاع 10 آلاف قدم، قبل أن تعود وتهبط في برلين في الساعة 8.26 صباحاً، وكان في استقبال الطائرة رجال الإطفاء بالمطار، وتم إجلاء نحو 150 راكبا، وطاقم الطائرة إيرباص إيه 319، ونقلهم إلى المحطة.

الطائرة
الطائرة بعد هبوطها اضطراريًا

اشتكى البريطانيون على متن الطائرة من أنهم تُركوا "عالقين" دون الحصول على أي معلومات، وقال أحد الركاب إن العديد منهم عادوا عبر مراقبة جوازات السفر، وقال جاريث ديفيز، من ويجان، لصحيفة إندبندنت: "بعد دقائق قليلة من الرحلة، جاء القائد، وقال إننا يجب أن نعود إلى برلين بسبب ضوء تحذير يومض على أدوات التحكم".

وقال "عند الهبوط جلسنا هناك لفترة قصيرة ثم دخلت رائحة الحرق إلى المقصورة"، وأضاف أنه تم إبلاغ الركاب بعدم القلق بشأن سيارات الإطفاء على الأرض، وأن عليهم اصطحاب أمتعتهم معهم.

وتم نقل الركاب بعد ذلك بالحافلات إلى المحطة، حيث قال إنه لم يكن هناك أحد متاح باستثناء موظفي مراقبة الجوازات، وأضاف "لم يتم إخبارنا بما سيحدث بعد ذلك، لذا مررنا جميعًا بمراقبة جوازات السفر، ولم يكن لدى الناس أي فكرة عن حقائبهم المسجلة، وخرج العديد منهم من صالة الأمتعة - ولم يكن معي سوى حقيبة يدوية".







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