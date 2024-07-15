نصائح صحية مهمة عند استخدام واقي الشمس كي لا تصاب بالالتهابات الجلدية

كتبت مروة محمود الياس

واقى الشمس أحد أهم المنتجات التى يجب أن تلازمك في حر الصيف، وعند التعرض لأشعة الشمس، واقى الشمس لا يوقف زحف الأشعة الحارة والحادة للشمس، ولكنه يحمى حاجز الجلد من تأثير الأشعة الضار بشكل كبير، كما أن له الكثير من الفوائد الصحية للجلد والصحة الجلدية.

من الفوائد الصحية للواقى الشمسى أنه يقى من الإصابة بالالتهابات الجلدية الحادة، وكذا التسلخات الحادة التي يصاب بها الكثيرين خلال الموجات الصيفية الحارة، فضلاً عن أنه يعزز من توحيد لون البشرة، ويرفع فرص الوقاية من سرطانات الجلد.



ووفقا لتقرير نشر في موقع batonrougeclinic فإن واقى الشمس يخطئ الكثيرون في استخدامه ما يعرضهم لمشكلات جلدية لاحقًا، فقد يصاب البعض بالبثور والحبوب والشديدة وكذلك الالتهابات الجلدية، نتيجة الاستخدام الخاطئ له، ولذا قدم التقرير مجموعة من النصائح المهمة عند استخدامه:

تخير نوعية جيدة مناسبة لنوعية البشرة والجلد من الواقى الشمسى وفقًا لرؤية الطبيب المختص الذى فحص بشرتك

اهتمى بصلاحية الصن بلوك وتاريخ انتاجه، لإن صلاحيته في الغالب غير طويلة



اهتمى بالحفاظ على كريم الواقى من الشمس في درجة حرارة منخفضة حتى لا يفسد مكوناته ويصبح ملهبا للبشرة ومؤذيا لها.



واقى الشمس حساس للغاية لدرجة الحرارة العالية فلا تضعه في الشمس.



كل من يزيد عمره عن الـ6 أشهر يجب عليه أن يستخدم نوع مناسب من الواقى الشمسى لوقاية جلده من المرض



كرر تجديد ودهان الواقى مع مرور الوقت لأكثر من مرة ولا تكتفى بمرة واحدة في اليوم



استخدام ودهان الواقى بكميات كبيرة وفركه جيدا يجعل تأثيره الصحى على البشرة والجلد أفضل وحمايته أعمق