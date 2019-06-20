هل تعاني من التسلخات؟.. إليك العلاج

كتبت فاطمة ياسر

في فصل الصيف يعانى الكثيرون من الإصابة بالتسلخات الجلدية، وهذا الأمر يتسبب فى تعكير المزاج، ويزيد من شعور الشخص المصاب بالألم الشديد الذي يصعب تحمله بطريقة كبيرة، وخلال هذا التقرير نتعرف على أفضل طرق علاج التسلخات، وفقا لموقع "healthline".

يصاب الكثيرون من الأشخاص بالتسلخات نتيجة لتعرضهم لارتفاع درجة حرارة الطقس، وزيادة احتكاك الجلد مع زيادة نسبة الرطوبة في الطقس، ويتسبب ذلك إحمرار في الجلد ببعض المناطق كبين الفخذين وتحت الإبط.



التسلخات

وتزداد الإصابة بالتسلخات عندما يتعرض الشخص للارتفاع شديد في حرارة الطقس، بالإضافة إلى ارتداء الملابس غير القطنية، وهذا الأمر يزداد من احتكاك الجلد، ويجب تجنب هذا الأمر بشتي الطرق، أفضلها ارتداء الملابس القطنية.

ويعتمد علاج التسلخات على القيام ببعض الأشياء أهمها استخدام كريمات مضادات للحكة والمرطبة، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة وعليك ارتداء الملابس القطنية لأنها تمتص العرق بشكل كبير وجيد، ويمكنك وضع القليل من بودرة التلك، وتجنب الجلوس في الأماكن شديد السخونة، والجلوس في الأماكن ذات الترطيب العالي، مع ضرورة وضع الكريمات المرطبة.