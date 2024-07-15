موعد صرف الدعم النقدي بعد إضافة الأسر الجديدة في تكافل وكرامة

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن في إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية.

وبدأت الوزارة بصرف الدعم النقدي تحت مظلة" تكافل وكرامة " عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد وبلغ حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجارى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.