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موعد صرف الدعم النقدي بعد إضافة الأسر الجديدة في تكافل وكرامة

الإثنين، 15 يوليو 2024 03:00 م
موعد صرف الدعم النقدي بعد إضافة الأسر الجديدة في تكافل وكرامة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن في إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية.

وبدأت الوزارة بصرف الدعم النقدي تحت مظلة" تكافل وكرامة " عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد وبلغ حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجارى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.

 







وزيرة التضامن

اسر تكافل وكرامة

زيادة دعم تكافل وكرامة

زيادة اسر تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

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