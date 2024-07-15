وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف دعم تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر يوليو

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تبدأ الوزارة اليوم الإثنين صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو 2024 للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد ويتم إتاحة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة مثل «تكافل وكرامة» بمشاركة النساء في فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والاقراض، كدافع لاستمرار حصولهن علي المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة، والتوسع في المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء دور الحضانات للموظفين ، وتطوير برامج تمويل مخصصة لدعم مشروعات إنشاء دور حضانة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.