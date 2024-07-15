اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يوليو 2024 05:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ملك بريطانيا يرسل خطابا لترامب عقب نجاته من محاولة اغتيال

الإثنين، 15 يوليو 2024 02:33 م
ملك بريطانيا يرسل خطابا لترامب عقب نجاته من محاولة اغتيال ملك بريطانيا تشارلز الثالث
لندن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قصر باكنجهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث أرسل خطابا إلى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عقب نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابى فى ولاية بنسلفانيا.

ولم يكشف القصرعن فحوى الخطاب الذي سلمته السفارة البريطانية في واشنطن إلى الرئيس الأمريكي السابق؛وذلك حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أن ترامب تعرض أمس الأول السبت، لإصابة في أذنه جراء إطلاق النار عليه أثناء إلقائه خطاب في تجمع انتخابي في ولاية "بنسلفانيا"، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص من الحاضرين وإصابة إثنين آخرين.

كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أدان العنف السياسي، وأعرب عن تعازيه للضحايا وعائلاتهم وتمنى الشفاء العاجل للرئيس السابق والمصابين جراء الحادث.







ملك بريطانيا

ملك بريطانيا تشارلز الثالث

ترامب

امريكا

بنسلفانيا

محاولة اغتيال ترامب

حادث ترامب

ترامب اليوم

محاوله اغتيال ترامب

فيديو ترامب

ترامب اغتيال

اغتيال ترامب

دونالد ترامب

اطلاق النار على ترامب

إطلاق نار

اطلاق نار

اطلاق النار

النار

إطلاق النار

حوادث إطلاق النار

إطلاق

ميلانيا ترامب

إطلاق نار ترمب

اخبار اليوم

هروب ترامب

مؤتمر ترامب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس ترامب

خطاب ترامب

لحظة اطلاق النار على ترامب

تجمع ترامب

أمريكا

الولايات المتحدة

الجمهوريين

البيت الأبيض

تجمع انتخابي في بنسلفانيا

نقل ترامب

اليوم السابع بلس




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة