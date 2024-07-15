مصنع بنها للإلكترونيات: التعاون مع تاليس الفرنسية لتوطين الصناعات العالمية

كتب زكى القاضي

أكد المهندس طارق العباسى، رئيس مصنع بنها للإلكترونيات، أن التعاون مع شركة تاليس الفرنسية له فائدة كبيرة للغاية، وذلك في مجال توطين الصناعات العالمية في مصر، في ظل توجيهات الدولة المصرية بضرورة توطين الصناعات العالمية.

هذا فيما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع اتفاقية مع شركة تاليس الفرنسية يستهدف التعاون في مجال التدريب والبحث والتطوير فيما يتعلق بإنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الإشارة في ضوء العقد الموقع بين الجانبين لإنشاء شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم "تاليس اند بنها للصناعات الإلكترونية ش.م.م"، مشيراً إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة داخل شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية.

وأكد وزير الإنتاج الحربى أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة مضيفاً أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذلك المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.